«Роковая богиня»: Рената Литвинова произвела фурор в Сети и затмила всех своей грацией

Рената Литвинова, как никто другой, может похвастаться идеальной фигурой и превосходным чувством стиля. Ее называют иконой, ею восхищаются не только мужчины, но и представительницы женского пола. Актрису называют живой легендой, и с этим трудно не согласиться, ведь таких, как она, больше нет. Под каждым фото и видео знаменитой блондинки поклонники оставляют сотни восторженных комплиментов.

В очередной раз режиссер порадовала подписчиков красивым снимком. На нем она предстала в элегантном образе: в белом брючном костюме, в черных матовых солнцезащитных очках в широкой оправе и с голливудской укладкой. Кроме того, соблазнительности и пикантности аутфиту селебрити придали алые губы и золотые украшения и аксессуары.