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«Роковая богиня»: Рената Литвинова произвела фурор в Сети и затмила всех своей грацией

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Рената Литвинова, стильный образ

Фото: @renatalitvinovaofficiall / Instagram

Советская и российская актриса театра и кино опубликовала новый снимок, на котором предстала перед подписчиками в элегантном образе.

Рената Литвинова, как никто другой, может похвастаться идеальной фигурой и превосходным чувством стиля. Ее называют иконой, ею восхищаются не только мужчины, но и представительницы женского пола. Актрису называют живой легендой, и с этим трудно не согласиться, ведь таких, как она, больше нет. Под каждым фото и видео знаменитой блондинки поклонники оставляют сотни восторженных комплиментов.

В очередной раз режиссер порадовала подписчиков красивым снимком. На нем она предстала в элегантном образе: в белом брючном костюме, в черных матовых солнцезащитных очках в широкой оправе и с голливудской укладкой. Кроме того, соблазнительности и пикантности аутфиту селебрити придали алые губы и золотые украшения и аксессуары.

Пользователи Сети пришли в восторг от образа Литвиновой. Они написали ей множество приятных слов и назвали ее «неповторимым идеалом».

А вы с ними согласны? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: @renatalitvinovaofficiall / Instagram

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