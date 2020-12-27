«Роковая богиня»: Рената Литвинова произвела фурор в Сети и затмила всех своей грацией
Фото: @renatalitvinovaofficiall / Instagram
Рената Литвинова, как никто другой, может похвастаться идеальной фигурой и превосходным чувством стиля. Ее называют иконой, ею восхищаются не только мужчины, но и представительницы женского пола. Актрису называют живой легендой, и с этим трудно не согласиться, ведь таких, как она, больше нет. Под каждым фото и видео знаменитой блондинки поклонники оставляют сотни восторженных комплиментов.
В очередной раз режиссер порадовала подписчиков красивым снимком. На нем она предстала в элегантном образе: в белом брючном костюме, в черных матовых солнцезащитных очках в широкой оправе и с голливудской укладкой. Кроме того, соблазнительности и пикантности аутфиту селебрити придали алые губы и золотые украшения и аксессуары.
Пользователи Сети пришли в восторг от образа Литвиновой. Они написали ей множество приятных слов и назвали ее «неповторимым идеалом».
А вы с ними согласны? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: @renatalitvinovaofficiall / Instagram
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