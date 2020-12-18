Рената Литвинова блеснула в шикарном платье на одно плечо: «Девушка в красном, вы прекрасны»
Фото: www.instagram.com/renatalitvinovaofficiall/
В преддверии Нового года все звезды начали примерять шикарные стильные наряды, и Рената Литвинова не стала исключением. Актриса опубликовала в своем Instagram кадр из фотосессии в изысканном красном платье из легкого мерцающего материала. Наряд отличается необычным кроем — у платья на одно плечо объемный рукав.
При этом на Ренате очень легкий, незаметный макияж и простая, но стильная растрепанная укладка.
«В новой пьесе будет много о соперниках, соперницах, врагах — с огромной нежностью и даже вожделением — все они будут "поцелованы в мертвые уста"...», — пишет Рената в подписи к фотографии.
Образ Ренаты традиционно вызвал фурор в комментариях:
«Красивый цветок», «Какая вы красивая в красном. Просто путеводная звезда не иначе», «Шикарная! Цвет потрясающий платья!», «Чудесная марсианская солнечная Рената», «Девушка в красном, вы прекрасны», «Классная, неповторимая! Жду с нетерпением "Северный ветер"! Богиня, которой не больно... искренне в восторге от вашего творчества», «Оригинальный фон и красное платье в сочетании».
Актрису также предупредили и о том, что красную одежду надевать на этот Новый год по приметам не стоит.
Фото и видео: Instagram Ренаты Литвиновой
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!