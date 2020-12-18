Рената Литвинова блеснула в шикарном платье на одно плечо: «Девушка в красном, вы прекрасны»

В преддверии Нового года все звезды начали примерять шикарные стильные наряды, и Рената Литвинова не стала исключением. Актриса опубликовала в своем Instagram кадр из фотосессии в изысканном красном платье из легкого мерцающего материала. Наряд отличается необычным кроем — у платья на одно плечо объемный рукав.

При этом на Ренате очень легкий, незаметный макияж и простая, но стильная растрепанная укладка.

«В новой пьесе будет много о соперниках, соперницах, врагах — с огромной нежностью и даже вожделением — все они будут "поцелованы в мертвые уста"...», — пишет Рената в подписи к фотографии.