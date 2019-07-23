Роковая Адриана Лима, нежная Марго Робби и другие звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»

Ранее картина была впервые показана на кинофестивале в Каннах, куда Тарантино вернулся через 15 лет после премьеры «Криминального чтива». После показа «Однажды в Голливуде» зал стоя приветствовал режиссера и актеров.

События фильма происходят в 1969 году на закате золотого века Голливуда. Место в киноиндустрии одновременно пытаются занять актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. В картине также снимались Эль Фаннинг, Камила Морроне, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Тим Рот, Аль Пачино, Эдриен Броуди и другие. Фильм стал последним для актера Люка Перри. Российская премьера «Однажды в Америке» назначена на август 2019 года.

Купить билеты на фильм можно здесь.