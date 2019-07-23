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Роковая Адриана Лима, нежная Марго Робби и другие звезды на премьере фильма «Однажды в Голливуде»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Адриана Лима

Фото: Eastnews
В Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма знаменитого режиссера Квентина Тарантино.

Представили фильм зрителям и кинокритикам Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо, сыгравшие в картине главными роли, а также сам Квентин Тарантино. Оценить фильм пришли многие знаменитости в числе которых были Адриана Лима, Бритни Спирс с бойфрендои Сэмом Асгари, не скрывавшая свои чувства к возлюбленному на красной дорожке, Эльза Патаки и Крис Хемсворт, Пирс Броснан с сыном Диланом, дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя, дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур и многие другие.

Ранее картина была впервые показана на кинофестивале в Каннах, куда Тарантино вернулся через 15 лет после премьеры «Криминального чтива». После показа «Однажды в Голливуде» зал стоя приветствовал режиссера и актеров.

События фильма происходят в 1969 году на закате золотого века Голливуда. Место в киноиндустрии одновременно пытаются занять актер Рик Далтон и его дублер Клифф Бут. В картине также снимались Эль Фаннинг, Камила Морроне, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Тим Рот, Аль Пачино, Эдриен Броуди и другие. Фильм стал последним для актера Люка Перри. Российская премьера «Однажды в Америке» назначена на август 2019 года.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Текст: Ангелина Нежная

Фото: Eastnews

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