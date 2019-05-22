Блестящая Марго Робби, Квентин Тарантино с женой, Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт представили в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»

Премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Америке» стала одной из самых звездных за время Каннского кинофестиваля. На красной дорожке фотографам позировали оскароносные Брэд Питт, Леонардо Дикаприо и Квентин Тарантино, номинантка на Оскар за лучшую женскую роль Марго Робби. Режиссер прибыл на премьеру с молодой женой Даниэлой Пик.
Фото: Erlend Staub, via www.imago-imag/ Global Look press
Для премьеры Марго Робби выбрала костюм из свободных брюк и блузки на тонких лямках, ушитых блестящими пайетками. Из обуви она выбрала сабо на высокой шпильке.
Фото: Erlend Staub, via www.imago-imag/ Global Look press
Супруга режиссера появилась перед фотографами в простом, элегантном белом платье.
Мужчины выбрали черные костюмы с галстуками и бабочками.
Фото: Xinhua/ Global Look press
На кинофестиваль в Каннах Тарантино вернулся через 15 лет после премьеры «Криминального чтива». После показа «Однажды в Голливуде» зал стоя приветствовал режиссера и актеров.
В картине также снимались Эль Фаннинг, Камила Морроне, Бруклин Бекхэм, Хана Кросс, Тим Рот, Аль Пачино, Эдриен Броуди и другие. Фильм стал последним для актера Люка Перри. Российская премьера «Однажды в Америке» назначена на август 2019 года.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Boesl, Panoramic, Terence Baelen, Erlend Staub, via www.imago-imag, Dave Bedrosian, via www.imago-im, Xinhua, Dave Bedrosian, Serge Arnal, Stefanie Rex/ Global Look press
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