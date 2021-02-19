Родители Жанны Фриске решили продать долю в ее квартире Шепелеву по завышенной цене

Родители Жанны Фриске решили продать долю в ее московской квартире, которую берегли для своего внука Платона. Об этом узнали журналисты «Стархита».

В квартире все осталось так, как было при жизни Фриске, родственники не хотели ничего там трогать, и хотели отдать долю внуку, когда он достигнет совершеннолетия. Что заставило их передумать, неизвестно – ранее Шепелев заявил о возможности продать долю сына, что вызвало волну негатива.

«При этом любопытно, что кадастровая стоимость составляет 23 млн. 966 тысяч рублей, то есть цена этих 2/3 значительно завышена, — рассказал «СтарХиту» источник из окружения Дмитрия Шепелева

«Почему-то дедушка и бабушка больше не хотят ждать совершеннолетия внука, чтобы передать право пользования квартирой ему… А по факту предлагают 7-летнему Платону (законным представителем которого является отец) выкупить квадратные метры. Хотя сколько раз Владимир Борисович клялся, что для него с супругой это настоящая неприкосновенная святыня, поскольку напоминает о дочери. Прослеживалось даже, что он испытывает огромное желание сделать там что-то вроде музея Жанны».

Саш Шепелев готовится стать отцом во второй раз – его невеста Екатерина ждёт ребенка. Родители Фриске, узнав об этом, довольно агрессивно прокомментировали известие прессе.

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