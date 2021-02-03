Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз
Фото: www.instagram.com/dmitryshepelev/?hl=ru
Дмитрий Шепелев рассказал, что снова станет отцом — его возлюбленная Екатерина Тулупова ожидает малыша. О грядущем прибавлении в семействе он рассказал в интервью Peopletalk.
Шепелев признается, что это самое радостное событие в его жизни, которое ни с чем не сравнимо. Более того, сейчас он чувствует себя гораздо спокойнее и увереннее, чем во время ожидания первенца от Жанны Фриске.
Новорожденный малыш станет третьим в этой семье — у самого Шепелева есть сын от Жанны Фриске, а у его возлюбленной дочь от первого брака.
Личная жизнь бывшего мужа Жанны Фриске по-прежнему окружена скандалами — родители певицы жалуются на то, что он не дает им видеться с внуком Платоном, притом, что, по мнению отца Фриске, сын нужен телеведущему исключительно из меркантильных соображений.
Так, ранее Шепелев принял решение продать долю сына Платона в принадлежащей Фриске квартире в Москве, что вызвало огромное негодование со стороны семьи певицы. Позже вместе с новой семьей Шепелев перебрался в новый дом — несомненно, не последним мотивом в этом решении стало скорое прибавление в семье.
Фото и видео: Instagram Дмитрия Шепелева
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!