Дмитрий Шепелев станет отцом во второй раз

Дмитрий Шепелев рассказал, что снова станет отцом — его возлюбленная Екатерина Тулупова ожидает малыша. О грядущем прибавлении в семействе он рассказал в интервью Peopletalk.

Шепелев признается, что это самое радостное событие в его жизни, которое ни с чем не сравнимо. Более того, сейчас он чувствует себя гораздо спокойнее и увереннее, чем во время ожидания первенца от Жанны Фриске.

Новорожденный малыш станет третьим в этой семье — у самого Шепелева есть сын от Жанны Фриске, а у его возлюбленной дочь от первого брака.