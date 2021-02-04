Отец Жанны Фриске пришел в ярость, узнав о скором прибавлении в новой семье Шепелева

Пока Дмитрий Шепелев радуется скорому прибавлению в своей семье и рассказывает журналистам о том, как он чувствует себя в ожидании второго ребенка, семья Фриске совсем не готова порадоваться за него.

Отец певицы очень категорично выразился в адрес бывшего зятя, пообщавшись с журналистами издания «Звездач».

«Он меня и семью лишил всего в этой жизни! Я желаю ему, чтобы он сдох, а не того, чтобы знать, дети у него там или нет… Он никогда не будет мягче, такой человек. Мне тяжело, понимаете? Когда у тебя есть частичка твоего ребенка, а тебе его не дают. Пусть рожает, что хочет делает… Меня вообще не интересует Шепелев, лишь мой внук!», — заявил Владимир Борисович, отец Жанны.

Ранее в Сети после известия о скором появлении второго ребенка у телеведущего многие начали полагать, что теперь он, возможно, позволит родителям бывшей жены увидеть сына Платона.

Дмитрий Шепелев давно встречается с новой избранницей, Екатериной Тулуповой, с которой познакомился, когда они водили своих старших детей в один детский сад. У Екатерины также есть дочь Лада от предыдущего брака.

Недавно пара провела романтический отпуск на островах, а вернувшись, решила обзавестись новым жильем — в преддверии появления нового члена семьи.