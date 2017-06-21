Сегодня стало известно, что родители Жанны Фриске, которые обязаны выплатить «Русфонду» 21, 6 миллионов рублей, попросили Мосгорсуд отменить решение по данному иску.

«В суд поступила апелляционная жалоба от Владимира и Ольги Фриске. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена», - цитирует ТАСС пресс-секретаря Перовского районного суда Москвы.

Напомним, что месяц назад суд вынес решение о взыскание с Владимира и Ольги Фриске, а также сына певицы Платона Шепелева 21, 6 миллионов рублей, которые были собраны телезрителями на лечение Жанны, а после пропали со счетов «Русфонда».

Деньги были сняты мамой артистки. Это подтвердил не только Дмитрий Шепелев, который во время эфира передачи «Пусть говорят» предоставил все документы подтверждающие этот факт, но и папа Фриске, заявивший, что жена действительно сняла остаток денег.

«Это не просто деньги. Это эквивалент любви, потому что этими деньгами люди по всей России и по всему миру поддерживали тяжелобольную любимую Жанну Фриске», - сообщил тогда Дмитрий.

Фото: instagram.com