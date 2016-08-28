19 мая Перовский суд Москвы взыскал с семьи Жанны Фриске 21,6 миллионов рублей, удовлетворив иск благотворительной организации «Русфонд», которая занималась сбором денег на лечение певицы. Крупную сумму должны выплатить родители Жанны, а также ее сын Платон, представителем которого является его отец Дмитрий Шепелев.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Май 1 2017 в 8:47 PDT

Однако Владимир Фриске с таким решением не согласен. Отец артистки заявил, что все деньги были потрачены по назначению и все чеки, квитанции были предоставлены суду.

«Сколько нужно страдать, чтобы эти нелюди показали то, что им уже дали? И чеки, и квитанции по третьему кругу! Меня переполняют эмоции. Оказалось, что как только в суд принесли оправдательные документы, их тут же не признали! И кто?! Русфонд! А судья даже не объяснил, почему он документы не принимает», — сообщил Владимир «СтарХиту».

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) Авг 27 2016 в 11:44 PDT

Отец Жанны уверен, что именно «Русфонд» незаконно присвоил часть денег и, к тому же, подкупил суд. Сейчас семья Фриске подала апелляцию.

«С юридической стороны это беспредел. Теперь каждый, у кого заболели близкие, так же обречен вслед за гибелью родных отправиться в тюрьму из-за алчных фондов/русфондов. Если больница даст больному справки, чеки, а их не примут такой вот Русфонд и Перовский суд, то вас ждут годы безысходного тюремного срока», — заключил отец певицы.

Фото: instagram.com