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Рианну обвинили в неуважении к религии из-за дерзкого снимка в атласных боксерах

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Рианна

Фото: Instagram

32-летняя певица и успешная леди просчиталась, опубликовав в своем блоге дерзкий кадр, который разозлил ее подписчиков.

На днях Рианна поразила многочисленных подписчиков своего Instagram весьма откровенным кадром. На опубликованном снимке популярная певица предстала топлес, при этом из одежды на ней были только атласные трусы-боксеры из новой коллекции ее собственного бренда Savage X Fenty.

Дерзкий образ звезда дополнила ярким макияжем и многочисленными аксессуарами в тон к нижнему белью. Именно они и стали причиной крупного скандала, который разгорелся в комментариях под фото певицы.

Дело в том, что среди роскошных украшений из натурального камня внимательные подписчики заметили амулет в виде бога Ганеши, который является одним из самых почитаемых у последователей индуизма.

Тот факт, что Рианна повесила божество на уровне пупка, да еще и для создания такого дерзкого образа, возмутил множество людей.

К слову, французская компания LVMH и Рианна приняли решение закрыть модный бренд Fenty. Они договорились приостановить работу бренда Fenty менее чем через два года после запуска.

Вряд ли бизнес-империя певицы пострадает из-за этого решения. На днях стоимость ее бельевой компании Savage X Fenty превысила 1 миллиард долларов.

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Фото Instagram

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