Рианну обвинили в неуважении к религии из-за дерзкого снимка в атласных боксерах
Фото: Instagram
На днях Рианна поразила многочисленных подписчиков своего Instagram весьма откровенным кадром. На опубликованном снимке популярная певица предстала топлес, при этом из одежды на ней были только атласные трусы-боксеры из новой коллекции ее собственного бренда Savage X Fenty.
Дерзкий образ звезда дополнила ярким макияжем и многочисленными аксессуарами в тон к нижнему белью. Именно они и стали причиной крупного скандала, который разгорелся в комментариях под фото певицы.
Дело в том, что среди роскошных украшений из натурального камня внимательные подписчики заметили амулет в виде бога Ганеши, который является одним из самых почитаемых у последователей индуизма.
Тот факт, что Рианна повесила божество на уровне пупка, да еще и для создания такого дерзкого образа, возмутил множество людей.
К слову, французская компания LVMH и Рианна приняли решение закрыть модный бренд Fenty. Они договорились приостановить работу бренда Fenty менее чем через два года после запуска.
Вряд ли бизнес-империя певицы пострадает из-за этого решения. На днях стоимость ее бельевой компании Savage X Fenty превысила 1 миллиард долларов.
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Фото Instagram
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