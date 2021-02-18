Рианну обвинили в неуважении к религии из-за дерзкого снимка в атласных боксерах

На днях Рианна поразила многочисленных подписчиков своего Instagram весьма откровенным кадром. На опубликованном снимке популярная певица предстала топлес, при этом из одежды на ней были только атласные трусы-боксеры из новой коллекции ее собственного бренда Savage X Fenty.

Дерзкий образ звезда дополнила ярким макияжем и многочисленными аксессуарами в тон к нижнему белью. Именно они и стали причиной крупного скандала, который разгорелся в комментариях под фото певицы.

Дело в том, что среди роскошных украшений из натурального камня внимательные подписчики заметили амулет в виде бога Ганеши, который является одним из самых почитаемых у последователей индуизма.