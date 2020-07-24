От кислотных платьев до монолуков цвета фуксии: стильные образы Рианны, которые легко повторить
Фото: Globallook
Яркое платье с драпировкой + шпильки
Фото: Globallook
Провокационно яркие цвета буквально заполонили череду светских выходов РиРи. На открытии бьюти-корнера своей марки исполнительница появилась в силуэтном платье с объемными драпировками флуоресцентного оттенка апельсинового фреша. К нему — лаконичные босоножки на шпильках дерзкой высоты и определенно самый любимый аксессуар — стильные солнцезащитные очки.
Фото: Архивы пресс-служб
Вердикт сезона однозначен: платье миди на тонких бретелях и драпировками должно быть у каждой. Предлагаем сфокусироваться на оптимистичных оттенках и сбалансировать их любым базовым цветом. По рецепту Рианны добавляем к кислотному оранжевому платью минималистичные босоножки на тонких ремешках и микросумку — еще одного фаворита года. Не боимся оправ самых причудливых форм и броской бижутерии в формате стейтмент.
Total look цвета фуксии
Фото: Globallook
Суперспособность Рианны — быть стильной всегда и всегда. Один из пляжных выходов этого года был направлен строго по заданному курсу — сиять. Звезда снова сделала ставку на кислотные оттенки. Миниатюрное платье едва прикрыло бикини, зато эффектно подчеркнуло фигуру и отлично вписалось в образ с остромодными вьетнамками на каблуке.
Фото: Архивы пресс-служб
Поэкспериментировать с фуксией определенно стоит, да и летнее настроение точно располагает к этому. Рифмуем крошечное платье-комбинацию с босоножками нейтрального бежевого цвета, добавляем клатч в оттенке розовых фломастеров и не забываем о главных пляжных аксессуарах — темных солнцезащитных очках в узкой графичной оправе и украшениями по мотивам морских глубин.
Белое мини-платье + мюли
Фото: Globallook
Длина мини в образах Рианны, как правило, сталкивается с головокружительно высокими шпильками. Сдержанные цвета компенсируем максимально высоким подъемом и броской бижутерией — крупными серьгами и брутальными колье-цепями.
Фото: Архивы пресс-служб
Лаконичное льняное платье с пышными рукавами в самом летнем оттенке белого предлагаем зарифмовать с мюли на изящном kitten heel, в которых будет комфортно как на длительных прогулках по городу, так и на вечеринках до рассвета. Разбавить базовую палитру поможет принт — фокусируемся на «хищных» мотивах. Финальный штрих — массивные украшения, в выборе которых точно стоит быть как можно смелее.
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Фото: Instagram, Globallook
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