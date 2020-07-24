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От кислотных платьев до монолуков цвета фуксии: стильные образы Рианны, которые легко повторить

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Рианна

Фото: Globallook

Рианна — настоящий трендсеттер, которая умеет задавать тон моде не только в коллекциях Fenty, но в своих повседневных луках. Одно можно сказать точно: звезде идет абсолютно все, что бы она ни надела и с чем бы ни миксовала. В числе ее экспериментов — максимальный oversize, многослойность, неон, абсолютно прозрачные ткани. Уверены, все самое стильное еще впереди, а пока — смотрим и запоминаем эффективные модные приемы поп-дивы.

Яркое платье с драпировкой + шпильки

Фото: Globallook

Провокационно яркие цвета буквально заполонили череду светских выходов РиРи. На открытии бьюти-корнера своей марки исполнительница появилась в силуэтном платье с объемными драпировками флуоресцентного оттенка апельсинового фреша. К нему — лаконичные босоножки на шпильках дерзкой высоты и определенно самый любимый аксессуар — стильные солнцезащитные очки.

  1. Босоножки Mango, 4 299 руб. 2. Серьги Sexy Fish, цена по запросу. 3. Платье H&M, 2 999 руб. 4. Очки Ray-Ban, цена по запросу. 5. Сумка Vagabond, 7 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Вердикт сезона однозначен: платье миди на тонких бретелях и драпировками должно быть у каждой. Предлагаем сфокусироваться на оптимистичных оттенках и сбалансировать их любым базовым цветом. По рецепту Рианны добавляем к кислотному оранжевому платью минималистичные босоножки на тонких ремешках и микросумку — еще одного фаворита года. Не боимся оправ самых причудливых форм и броской бижутерии в формате стейтмент.

Total look цвета фуксии

Фото: Globallook

Суперспособность Рианны — быть стильной всегда и всегда. Один из пляжных выходов этого года был направлен строго по заданному курсу — сиять. Звезда снова сделала ставку на кислотные оттенки. Миниатюрное платье едва прикрыло бикини, зато эффектно подчеркнуло фигуру и отлично вписалось в образ с остромодными вьетнамками на каблуке.

  1. Босоножки Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Чокер Sexy Fish, цена по запросу. 3. Платье Topshop (yoox.com), 3 450 руб. 4. Очки Brevno, цена по запросу. 5. Клатч 8 by Yoox, 4 450 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Поэкспериментировать с фуксией определенно стоит, да и летнее настроение точно располагает к этому. Рифмуем крошечное платье-комбинацию с босоножками нейтрального бежевого цвета, добавляем клатч в оттенке розовых фломастеров и не забываем о главных пляжных аксессуарах — темных солнцезащитных очках в узкой графичной оправе и украшениями по мотивам морских глубин.

Белое мини-платье + мюли

Фото: Globallook

Длина мини в образах Рианны, как правило, сталкивается с головокружительно высокими шпильками. Сдержанные цвета компенсируем максимально высоким подъемом и броской бижутерией — крупными серьгами и брутальными колье-цепями.

  1. Мюли Ekonika, цена по запросу. 2. Колье-цепь You Wanna, цена по запросу. 3. Платье Levi's, 2 900 руб. 4. Кафф Lisa Smith (poisondrop.ru), 2 800 руб. 5. Сумка Topshop, 1 400 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Лаконичное льняное платье с пышными рукавами в самом летнем оттенке белого предлагаем зарифмовать с мюли на изящном kitten heel, в которых будет комфортно как на длительных прогулках по городу, так и на вечеринках до рассвета. Разбавить базовую палитру поможет принт — фокусируемся на «хищных» мотивах. Финальный штрих — массивные украшения, в выборе которых точно стоит быть как можно смелее.

Ранее мы рассказывали о трех стильных образах Марии Шараповой, которые стоит взять на вооружение. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram, Globallook

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