От кислотных платьев до монолуков цвета фуксии: стильные образы Рианны, которые легко повторить

Лаконичное льняное платье с пышными рукавами в самом летнем оттенке белого предлагаем зарифмовать с мюли на изящном kitten heel, в которых будет комфортно как на длительных прогулках по городу, так и на вечеринках до рассвета. Разбавить базовую палитру поможет принт — фокусируемся на «хищных» мотивах. Финальный штрих — массивные украшения, в выборе которых точно стоит быть как можно смелее.

Ранее мы рассказывали о трех стильных образах Марии Шараповой, которые стоит взять на вооружение. Подробнее читайте на Passion.ru.