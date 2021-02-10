LVMH и Рианна приняли решение закрыть модный бренд Fenty
Фото: Globallook
Представители LVMH сообщили, что решение о приостановке бренда было принято по обоюдному согласию компании и певицы. Певица и французская компания договорились приостановить работу бренда Fenty менее чем через два года после запуска. Последнее обновление ассортимента Fenty произошло в ноябре 2020 года: у него вышла совместная коллекция с обувной маркой Amina Muaddi, а с января аккаунт Fenty в Instagram неактивен. Предполагается, что в ближайшие несколько недель закроется сайт бренда.
LVMH сосредоточатся на развитии других направлений сотрудничества с Рианной — бренде декоративной косметики Fenty Beauty и уходовой косметики Fenty Skin. В плане модной деятельности Рианна продолжит развивать свою бельевую марку Savage x Fenty, которую в 2018 году запустила совместно с компанией TechStyle Fashion Group.
Фото: Globallook
Напомним, что Fenty стал первым брендом, который LVMH, чья сильная сторона занимается модернизацией старых лейблов, таких как Dior, Louis Vuitton, Givenchy и Bulgari, запустила с нуля с момента создания Дома Christian Lacroix в 1987 году. Проект также был нехарактерно сдержанным для группы, известной пышными показами и яркими рекламными кампаниями.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
7 главных фактов о благотворительности в России
Как воспитать в ребенке привычку помогать: 7 советов
Почему не нужно бояться помогать другим: 11 вопросов о благотворительности
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!