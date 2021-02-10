LVMH и Рианна приняли решение закрыть модный бренд Fenty

Представители LVMH сообщили, что решение о приостановке бренда было принято по обоюдному согласию компании и певицы. Певица и французская компания договорились приостановить работу бренда Fenty менее чем через два года после запуска. Последнее обновление ассортимента Fenty произошло в ноябре 2020 года: у него вышла совместная коллекция с обувной маркой Amina Muaddi, а с января аккаунт Fenty в Instagram неактивен. Предполагается, что в ближайшие несколько недель закроется сайт бренда.

LVMH сосредоточатся на развитии других направлений сотрудничества с Рианной — бренде декоративной косметики Fenty Beauty и уходовой косметики Fenty Skin. В плане модной деятельности Рианна продолжит развивать свою бельевую марку Savage x Fenty, которую в 2018 году запустила совместно с компанией TechStyle Fashion Group.