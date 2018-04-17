Резкие высказывания о детях довели Ксению Бородину до срыва

Личная жизнь Ксении Бородиной до сих пор не дает покоя хейтерам. Когда звезда «Дома-2» выходила замуж за Курбана Омарова, они оставляли едкие комментарии о «свадьбе по залету». Когда Ксения чуть не рассталась с отцом маленькой дочери, смаковали его измены. Теперь — переключились на детей. Все это очень нервирует звезду, и в один прекрасный момент Бородина не смогла больше терпеть и обрушилась на незадачливых комментаторов, опубликовав даже их фотографии.

«Очень мне жаль, что в нашей стране нет наказания хотя бы в виде штрафа за грязный язык людей в интернете!!! И эта безнаказанность дает вот таким людям право оскорблять не только нас, но и деток. Читая комменты под последним постом, хотелось провалиться сквозь землю от стыда((( какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткой промыть!!! Правильно, что в некоторых странах, ты не то чтобы фото не можешь сделать без разрешения, так ты ещё и штраф заплатишь за грязный рот!! А у нас к сожалению безнаказанность, поэтому интернет развязал руки многим бабам, именно подчеркну Бабам, с грязными ртами, которые от собственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льют эту грязь в интернете, типа разряжаясь таким образом», — возмутилась звезда.

«Тронуть ребенка на фото, это прям дно товарищи(( я бы не только штраф, я бы просто закрывала таких, хоть на 10 суток, чтобы желание отбивалось лить говно на людей, тем более на детей!! "Счастливые Мамы" да никогда так Счастливые люди не выглядят!!! Вы несчастные Мамы и пытаетесь изобразить из себя хоть что-то, но увы и ах(( дно!!!», — написала она под фотогалереей.