В этом году «Евровидение-2017» пройдет без участия России

Разбирательство вокруг участия Юлии Самойловой на конкурсе «Евровидение-2017», которое длилось несколько месяцев, достигло финальной точки. Европейский вещательный союз заявил, что «Россия не сможет более принимать участие в конкурсе этого года», так как не согласилась ни на один альтернативный вариант — замену артиста или участие в конкурсе удаленно.

Из-за этой ситуации «Первый канал», который много лет транслировал конкурс, теперь отказался делать это, как сообщает WMJ.ru.

«Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот и другой вариант неприемлемым», — прокомментировали представители «Первого».

Что касается самого «Евровидения», то подготовка к нему продолжается. Представители разных стран прибудут в Киев 30 апреля — и начнут репетиции. А сама Юлия Самойлова, несмотря на то, что очень расстроилась, руки опускать не собирается.

«Это меня очень расстроило. Я все-таки была уверена, что все будет в порядке. Ну что делать? Да ничего не делать, как раньше жила, занималась. Руки опускать не буду», — поделилась в одном из интервью певица.

Фото: Instagram, Global Look Press