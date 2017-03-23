Юлия Самойлова, которой власти Украины запретили в течение трех лет въезжать на территорию страны, не теряет надежду и продолжает подготовку к конкурсу «Евровидение». «За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я по большому счету не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится», — прокомментировала артистка некрасивую ситуацию в эфире Первого канала.

Между тем в СМИ появилась информация о том, что российские телеканалы не будут транслировать «Евровидение», если в нем не будет участвовать Самойлова. Кроме того, в совместном заявлении Первого канала и ВГТРК говорится, что Юля будет представлять нашу страну в следующем году вне зависимости от места его проведения.

Тем временем поклонники Юлии Самойловой и просто неравнодушные люди запустили в соцсетях флешмоб «Меня не взяли», где рассказывают истории своих неудач и поражений. К обычным людям присоединились и знаменитости, в числе которых оказалась телеведущая Анфиса Чехова.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

Фото: Instagram