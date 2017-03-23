За всю 60-летнюю историю конкурса «Евровидения» такого еще не случалось. После запрета конкурсанту на въезд в страну, в которой будет проводиться мероприятие, последовал категоричный ответ организаторов. «Инклюзивность — это принцип "Евровидения", а слоган этого года — "Празднование разнообразия". Мы решили гарантировать участие всем 43 артистам», — сообщили они. Новость о том, что Юле дали шанс, была размещена на официальном сайте конкурса.

Несмотря на то, что Юле Самойловой запретили въезжать на территорию Украины в течение 3 лет, она все же сможет участвовать — при помощи спутниковой связи. Артистка споет во втором полуфинале. В случае успеха в финале она также сможет участвовать в прямом эфире, зрители по всему миру увидят ее по тв, а в Выставочном центре Киева, где будет проходить конкурс, ее исполнение онлайн покажут на экранах.

Ранее сообщалось, что певица сможет представить запись песни: в правилах конкурса нет запрета на такую форму участия, передавал WMJ. Также организаторы продолжают вести переговоры с властями Украины об отмене запрета.

Пока представители Украины пытаются оспорить и это решение. Вице-премьер страны Вячеслав Кириленко написал в Twitter, что демонстрация выступлений «запрещенных» артистов нарушает украинское законодательство. Впрочем, представителей России его жест не расстроил. «Первый канал» и сам ответил отказом: «Мы считаем странным предложение дистанционного участия и отказываемся от него, поскольку оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия, неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене „Евровидения“. По правилам „Евровидения“, страна-вещатель должна обеспечить всем участникам „возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия“. Таким образом отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса», — цитирует заявление телеканала «Медуза».

Сама Юля уже высказывала свою точку зрения о скандале, в который оказалась замешана.

Фото: instagram.com