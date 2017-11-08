Мария Максакова считает, что бывший муж разрушил судьбу их сына.

Оперная певица Мария Максакова, проживая в Киеве с младшим сыном, обеспокоена судьбой своих детей, оставшихся в Москве с ее бывшим супругом Владимиром Тюриным. Особенно ее огорчает жизнь 14-летнего Ильи. В недавнем интервью она призналась, что хотела бы забрать мальчика и его сестру Люду на Украину.

«Илья — заложник ситуации. Изначально он хотел остаться здесь и не уезжать из Украины. Просто Денис (последний супруг Марии, Денис Вороненков — прим. ред.) считал, что у него хорошо налажено обучение в Суворовском училище. И что надо до конца года хотя бы доучиться и потом уже с документами об окончании двух лет переходить сюда, в Киев. За лето подтягивать украинский», — рассказала она.

Планы нарушил Владимир. «Илью Денис отдал в Суворовское училище, откуда его этот подонок, его собственный отец, давно уже забрал. Сейчас он учится в Московской экономической школе. Это была полнейшая глупость. Решение, которое разрушило его судьбу. В Суворовском был совершенно другой подход, уровень знаний Ильи настолько стал лучше, он похудел на 12 кг, стал подтягиваться... Это был другой человек. Это было лучшее в его жизни — эти 1,5 года. Поэтому я очень надеюсь, что он это осознает и примет единственное правильное для себя решение. <...> Если он захочет, естественно, я его всегда жду - он мой ребенок, я его очень люблю и скучаю по нему. Но сама я в данном случае предпринимать никаких попыток не могу», — цитирует певицу «СтарХит».

Мария не желает, чтобы родной отец детей занимался их воспитанием. Она не отрицает возможности, что в будущем ее бывший гражданский муж может быть лишен родительских прав. Но активных действий певица предпринять пока не может: «Cегодня у меня в приоритете — мой младший сын Иван. И я должна думать в первую очередь о нем».

Фото: facebook, globallookpress