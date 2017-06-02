Вчера, в честь Дня защиты детей, оперная певица Мария Максакова, вдова убитого депутата Дениса Вороненкова, опубликовала фотографию младшего сына Ивана. «Не перестаю задаваться вопросом, как можно было отобрать у Вани Папу», — написала она.

«В нем течет украинская кровь», — пояснила Мария наряд мальчика, которому в апреле исполнился один год.

Подписчики сообщили, что мальчик вырос очень красивым и унаследовал черты папы, особенно взгляд. «Машенька! Какой славный малыш у нас растет. Красивый и счастливый. Пусть он всегда будет таким же славным ребенком. Твоей защитой и опорой всегда. Счастья вам и здоровья мои хорошие. Очень вас любим и скучаем. А папа все видит сверху и радуется глядя на вас», — написала сестра Дениса, Ирина Вороненкова, передает издание «Дни.ру».

Сейчас Мария живет на Украине и не планирует возвращаться в Россию, где остались ее старшие дети. В недавнем откровенном интервью певица сообщила, что решение уехать принял ее супруг, когда они перестали чувствовать себя в безопасности.

Фото: facebook.com, globallookpress.com