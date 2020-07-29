Регина Тодоренко — о тяжелой жизни успешной женщины: «Я давно не занималась спортом, не хожу в салоны красоты»

«Удовольствие, которое я провожу в кругу близких мне людей, можно назвать экзотикой. Встречи поистине редкие, но такие яркие. Я вспоминаю, как пару лет назад месяцами не видела родителей, братьев, сестер, племянников и понимаю, что хотела бы разделить с ними те впечатления, которые получила за время путешествий. Теперь наконец-то у меня появилась возможность встречаться не раз в полгода, а хотя бы 2 раза в месяц. Недавно с психологом обсуждала интересную тему о том, что меня поражает чувство вины за то, что я невероятно мало времени провожу с семьей и друзьями, но зато занимаюсь любимой работой. На вопрос психолога "а сколько же времени Вы выделяете для себя?", я ухмыльнулась, посмотрела в свой график и поняла, что количество часов себялюбия и заботы о себе самой равно "0"», — поделилась она.