Регина Тодоренко отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, оставшейся без кисти руки из-за мужа

«Помните, я отправляла свою книгу "Счастлива без рук" Регине Тодоренко? А сегодня пришла ответная посылка от неё. Начну сразу с просьбы, пожалуйста воздержитесь от комментариев: "Какая Регина неискренняя!", "Откупилась за 2 миллиона!", "А сколько она тебе заплатила?", @Ей вообще плевать, главное сохранить контракты любой ценой". Все мы совершаем ошибки, но главное пытаться их исправить! За две недели фильм Регины Тодоренко о проблеме домашнего насилия посмотрели более 4 миллионов людей; она перевела 2 миллиона рублей в центр "НАСИЛИЮ.НЕТ"; разрабатывает специальное приложение, которое должно помочь тем,кто столкнулся с домашнем насилием; и у меня теперь появилась статуэтка "Женщина года".

Честно, для меня эта награда ничего не значит. И при видео-общении с Региной (когда она снимала фильм), я сразу сказала: "Статуэтка мне не нужна" и в шутку добавила: "Лучше костюм панды, у меня младший сын их обожает". (Про панд вспомнила, так как муж Регины выступал на шоу "Маски" в костюме Панды). Вот теперь я обладатель тяжелой стекляшки с надписью "Женщина года 2019" и двух прекрасных костюмов панд! Детям я их пока не показывала, хочу сделать сюрприз Данику на день рождения и разбудить его с утра в этом костюме). В ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Даже после предательства,я не потеряла веру в людей. И только время нам покажет всю подлинность действий Регины Тодоренко!», — написала Грачева на своей странице в Instagram.