На днях ведущая популярного тревел-шоу «Орел и решка» Регина Тодоренко шокировала общественность своим высказыванием по поводу съемок передачи. Регина заявила, что так называемая золотая карта является лишь символом богатства, а все шикарные гостиницы и прочие развлечения достаются им по бартеру. Да и вообще само шоу постановочное.

После этого продюсер передачи Нателла Крапивина пригрозила Тодоренко увольнением до истечения срока контракта и огромным штрафом, который может достичь двух миллионов рублей. Вероятно, из-за этого ведущая решила развеять все домыслы, «вырванные из контекста». На своей странице в Instagram Регина написала, что она не знает, как формируется бюджет программы, и даже не знает, сколько денег на «золотой карте».

«Ребята , сколько людей, столько и мнений. Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста , особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая даёт мне огромные возможности. Даже ведущие не знают , сколько на ней ДЕНЕГ. Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства и те люди, у которых она есть , могут позволить себе абсолютно ВСЕ!!!!! В некоторых, повторюсь в некоторых случаях действительно бывают моменты , когда приходится очень быстро снимать в отелях или ресторанах, потому что за один день нам нужно побывать в 10 местах одновременно. Мы просто физически не успеваем пожить в клевых номерах, а очень хочется, но сроки съёмок слишком сжаты. У нас ведь есть всего лишь один викенд», — прокомментировала ведущая.

Девушка также отметила, что гордится быть частью команды, которая создает шоу, и приносит извинения за дезинформирование поклонников.

«Наша большая команда создаёт волшебство, и я горжусь , что являюсь частью этой команды. Но всех организационных моментов я знать не могу, а могу только предполагать , как наши трудяги-продюсеры ищут интересные локации, развлечения и на каких условиях договариваются.

Я приношу свои извинения всей команде #ОрелиРешка , каналу ПЯТНИЦА, каналу ИНТЕР за то , что дезинформировала поклонников», — заключила Регина.

Фото: Instagram