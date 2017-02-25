Ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко озадачила поклонников. Она показала в своем Instagram необычный снимок: как призналась девушка, на фотографии она почти голая.

«А на этом фото я без трусов, но в юбке из воды», — подписала снимок Регина.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) Фев 24 2017 в 7:19 PST

Это кадр из передачи про Вьетнам. Многие подписчики смутились, приняв слова Тодоренко за правду. «Зачем без трусов, Региночка?», «Такой длинный шлейф от юбки!!!», «Вот народ смешной, все за чистую монету принимают)) ну конечно "без трусов", их же в кадре просто не видно)))», — активно обсуждали фанаты оригинальный снимок.

Интересно, что недавно между путешествиями Тодоренко рассекретила содержимое своего рюкзака, заинтриговав необычным прибором.

Фото: instagram.com