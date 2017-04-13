Зрители не раз задавали ведущим «Орла и Решки» вопрос о реальности «золотой карты» с неограниченным финансовым лимитом. Она позволяет одному из участников оплачивать самые дорогие отели и жизнь в стиле лакшери, которую, согласно замыслу создателей, показывают на контрасте с бюджетными развлечениями. В одном из недавних интервью звезда проекта Регина Тодоренко неожиданно для всех заявила, что «золотая карта» не более, чем миф, а все, что происходит в кадре — это просто шоу, бюджет каждой программы жестко ограничен. В ответ на это продюсер обвинила ее во лжи. Ведущей грозят внушительный штраф и даже увольнение.

«Я, мягко говоря, была удивлена тому, как легко Тодоренко ввела в заблуждение огромное количество поклонников нашей программы, более семи лет рассказывающей абсолютно честно и достоверно о том, как можно провести уикенд с разными бюджетами», — прокомментировала скандальное заявление генеральный продюсер шоу Нателла Крапивина.

По ее словам, «золотая карта» — вовсе не символ, а реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются в рамках программы в неограниченном количестве. «Единственное условие — это должно быть в пределах жанра и не противоречить морально-этическим нормам. За всю историю нашего тревел-шоу мы ни разу не обрезали бюджетов и не загоняли себя в рамки», — цитирует Life.ru.

Нателла Крапивина подчеркнула, что Регина будет оштрафована (по данным СМИ, сумма штрафа может достигнуть двух миллионов рублей), а возможно, даже уволена по окончании сезона. Продюсер предположила, что этот шаг Тодоренко могла предпринять в целях личного пиара.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)Мар 6 2017 в 3:03 PST

Не так давно в своем блоге Регина жаловалась на невыносимые условия работы: «За последний месяц (а вы помните, что в месяце всего 28-31 день) я пережила 22 перелета. По-моему, иду на рекорд. Скажу честно, после 20го полета я почувствовала себя стюардессой-пенсионеркой. Все спрашивают : "как вы не устаете от такого кол-ва перелетов????" Раньше я говорила , что мне не по чем. Сейчас же отвечаю: "УСТАЮ, очень устаю." Не знаю, как восстанавливаться, все тяжелее переношу смены часовых поясов и климатических зон, так хочется быть активной, а не овощем, срок годности которого вот-вот истекает. Иногда даже говорить лень... лишь бы ноги донесли тебя до очередного незнакомого отельного номера, который через пару часов ты будешь называть домом. Место прописки - ЧЕМОДАН! Есть среди вас специалисты, которые тоже так часто летают, возможно врачи? Пожалуйста, дайте совет, как выжить в таких спартанских условиях?) а то йога, витамины, семена чипсы, рыбий жир уже не помогают».

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)Ноя 10 2016 в 12:32 PST

Фото: instagram.com