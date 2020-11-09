«Будущий ведущий "Орла и решки"»: Регина Тодоренко показала очаровательное видео занятия со своим малышом

Маленький сыночек Регины и Влада Топалова вызвал море улыбок и радости среди читателей ее Instagram.

«Тот случай, когда не знаешь, кто такая калапендра», «Салипендра — опасное существо, факт. Майкл — умница, маманя — красотка! Пусть все родители будут такими открытыми и классным», «Не думала, что мое утро начнется со скалапендры, но это так мило», «Чудесный, умный малыш Майкл! Прекрасная, добрая, милая Регина!», «Какое чудо иметь детей, с ними ты будто снова познаешь этот мир», «Как быстро растут дети и сейчас самый классный возраст для познания мира», «Будущий ведущий "Орла и решки"», «У вас такой милый малыш», «Славный малый», «Какой же он сладкий», «Боже мой! Какой же он славный мальчишка, умничка», «Милота какая))», «У меня старшему 4 года....что такое скалапендра он явно не знает(((( мама Регина молодец», «Какой молодчина! И все благодаря такой мамочке замечательной!».