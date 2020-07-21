«Развод вам точно к лицу»: Агата Муцениеце в летящем платье собирает комплименты поклонников
Фото: Instagram Агаты Муцениеце
После развода с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце не сидит на месте. На днях она в дерзком платье появилась на открытии фестиваля «ГОРЬКИЙ Fest». Буквально накануне все обсуждали ее смелый но сдержанный наряд, подчеркивающий сильные стороны фигуры, а теперь — любуются на легкое летнее платье.
«Развод вам точно к лицу», «Тот самый случай, когда развод на пользу», «Вот лучше без Прилучного стала», «Вау! Агата, вы просто неотразимы», «Богиня просто», «Самая лучшая! Несравненная! Красивая», «Странно, но после развода счастья от свободы в глазах стало больше», «А что за платье? Кто знает», «Очень красивая и естественная, очень женственная», — обсуждают фото друзья и поклонники.
Кажется, Агата Муцениеце вовсе не переживает ни из-за развода, ни из-за вспыхнувших между Павлом Прилучным и «папиной дочкой» Мирославой Карпович чувств.
Все об отношениях Агаты Муцениеце и Павла Прилучного читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram/@agataagata
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!