Муцениеце после скандального расставания с Прилучным показала новое фото и собрала комплименты: «Сияющая»

«Красивая. Как всегда, на позитиве! Так держать!», «Первое фото просто супер! Красотка на все времена», «Идеально красивая девушка», «Какая же вы сияющая, несмотря ни на что», «Восхитительная», «Божественная», «Какая же ты красотка! Агата, будь счастлива», — сделали актрисе немало комплиментов в комментариях.

Несколько дней назад Агата призналась подписчикам, что ей непросто пережить период после развода с Павлом Прилучным, который вскоре после расставания с женой закрутил новый и ставший уже скандальным роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. После развода Прилучный, прихватив детей Тимофея и Мию, улетел отдыхать на Черное море в компании Мирославы. После Агата призналась, что отпускала сына и дочь в отпуск с отцом, а не с «первой попавшейся».

Все об отношениях Агаты Муцениеце и Павла Прилучного читайте на сайте Passion.ru.