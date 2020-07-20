Муцениеце после скандального расставания с Прилучным показала новое фото и собрала комплименты: «Сияющая»
Фото: Starface
Агата Муцениеце опубликовала в микроблоге новое фото, на котором сияет и блещет красотой. Снимок сделали в Нижнем Новгороде, где актриса принимала участие в кинофестивале. На фото Агата позирует в легком развевающемся платье на тонкой бретели через шею и с глубоким декольте. Наряд подчеркнул идеальную фигуру актрисы.
Подписчики Муцениеце отметили, что она сияет, несмотря на то, что у нее в жизни сейчас непростой период.
«Красивая. Как всегда, на позитиве! Так держать!», «Первое фото просто супер! Красотка на все времена», «Идеально красивая девушка», «Какая же вы сияющая, несмотря ни на что», «Восхитительная», «Божественная», «Какая же ты красотка! Агата, будь счастлива», — сделали актрисе немало комплиментов в комментариях.
Несколько дней назад Агата призналась подписчикам, что ей непросто пережить период после развода с Павлом Прилучным, который вскоре после расставания с женой закрутил новый и ставший уже скандальным роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. После развода Прилучный, прихватив детей Тимофея и Мию, улетел отдыхать на Черное море в компании Мирославы. После Агата призналась, что отпускала сына и дочь в отпуск с отцом, а не с «первой попавшейся».
Все об отношениях Агаты Муцениеце и Павла Прилучного читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram Агаты Муцениеце, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!