Разбитые сердца миллиардеров, друзья из Голливуда — и другие интересные факты о Даше Жуковой
8 июня одна из самых известных в мире галеристок отмечает 40-летие. Про таких людей, как Даша Жукова, говорят: «родилась с золотой ложкой во рту». Но она и сама добилась многого: открыла одно из самых модных культурных пространств в Москве, выпускала одежду под своей маркой, много занимается благотворительностью. Перед ее чарами не устояли в свое время самые завидные — знаменитые и богатые — женихи. Но главное ее богатство — трое детей. Passion.ru делится интересными фактами об имениннице.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: East News
- Даша родилась в семье микробиолога Елены Жуковой и бизнесмена, занимавшегося нефтью, Александра Радкина.
- В детстве, после развода родителей, несколько лет жила с матерью в Санта-Барбаре.
- После окончания школы поступила в медицинский вуз, а параллельно изучала славистику.
- После перебралась к отцу в Лондон, где увлеклась гомеопатией, но обучение в этом направлении не завершила, так как захотела заниматься бизнесом.
- Связи отца помогли ей обзавестись полезными и перспективными знакомствами в сфере предпринимательства и шоу-бизнеса.
Даша Жукова дружит с голливудскими знаменитостями и всемирно известными топ-моделями: Гвинет Пэлтроу, Натальей Водяновой, Наоми Кэмпбелл, Кейт Хадсон, Орландо Блумом и другими звездами.
- Перед очаровательной брюнеткой не устояли многие известные и богатые мужчины. Она встречалась с Маратом Сафиным. Также Жуковой приписывали романы с Леонардо Ди Каприо, Вито Шнабелем.
- Первым мужем Дарьи стал миллиардер Роман Абрамович. Они поженились, не привлекая к себе внимания, а через 10 лет так же тихо и мирно развелись. У пары есть сын Аарон и дочь Лея. Ради них родители сохранили хорошие отношения.
- Во второй раз Жукова вышла замуж в 2019-м за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Их свадьба была покрыта тайной. Они даже до последнего не сообщали гостям место торжества, чтобы не прознали СМИ.
- В итоге поздравить молодоженов собрались около 500 человек — сплошь богачи и знаменитости.
- В марте 2021-го Даша и Ставрос стали родителями малыша Филипа, названного в честь деда. Для отца ребенок стал первенцем.
Фото: www.instagram.com/dasha/
- Даша Жукова с супругом тщательно оберегают личную жизнь от посторонних взглядов.
- Дарья исповедует иудаизм.
- В молодости Жукова увлекалась fashion-бизнесом и даже с подругой Кристиной Танг выпускала одежду под брендом Kova&T. Поклонниками марки были сестры Олсен, Кейт Мосс, Миша Бартон, Дрю Бэрримор и другие знаменитости. Но после Дарья охладела к этому делу и продала свою часть в компании.
- В 2008 году Даша Жукова попала в топ-10 самых стильных персон, по версии американского издания журнала Vogue. А в 2018-м ее включили в список «500 самых влиятельных людей мира моды», по мнению издания The Business of Fashion.
- Жукова много занимается благотворительностью.
Фото и видео: Instagram, Starface, East News, телеканал «360»
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