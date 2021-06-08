Разбитые сердца миллиардеров, друзья из Голливуда — и другие интересные факты о Даше Жуковой

8 июня одна из самых известных в мире галеристок отмечает 40-летие. Про таких людей, как Даша Жукова, говорят: «родилась с золотой ложкой во рту». Но она и сама добилась многого: открыла одно из самых модных культурных пространств в Москве, выпускала одежду под своей маркой, много занимается благотворительностью. Перед ее чарами не устояли в свое время самые завидные — знаменитые и богатые — женихи. Но главное ее богатство — трое детей. Passion.ru делится интересными фактами об имениннице.