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Разбитые сердца миллиардеров, друзья из Голливуда — и другие интересные факты о Даше Жуковой

8 июня одна из самых известных в мире галеристок отмечает 40-летие. Про таких людей, как Даша Жукова, говорят: «родилась с золотой ложкой во рту». Но она и сама добилась многого: открыла одно из самых модных культурных пространств в Москве, выпускала одежду под своей маркой, много занимается благотворительностью. Перед ее чарами не устояли в свое время самые завидные — знаменитые и богатые — женихи. Но главное ее богатство — трое детей. Passion.ru делится интересными фактами об имениннице.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Даша Жукова — известная в культурных кругах персона

Фото: East News

  • Даша родилась в семье микробиолога Елены Жуковой и бизнесмена, занимавшегося нефтью, Александра Радкина.
  • В детстве, после развода родителей, несколько лет жила с матерью в Санта-Барбаре.
  • После окончания школы поступила в медицинский вуз, а параллельно изучала славистику.
  • После перебралась к отцу в Лондон, где увлеклась гомеопатией, но обучение в этом направлении не завершила, так как захотела заниматься бизнесом.
  • Связи отца помогли ей обзавестись полезными и перспективными знакомствами в сфере предпринимательства и шоу-бизнеса.

Даша Жукова дружит с голливудскими знаменитостями и всемирно известными топ-моделями: Гвинет Пэлтроу, Натальей Водяновой, Наоми Кэмпбелл, Кейт Хадсон, Орландо Блумом и другими звездами.

  • Перед очаровательной брюнеткой не устояли многие известные и богатые мужчины. Она встречалась с Маратом Сафиным. Также Жуковой приписывали романы с Леонардо Ди Каприо, Вито Шнабелем.
  • Первым мужем Дарьи стал миллиардер Роман Абрамович. Они поженились, не привлекая к себе внимания, а через 10 лет так же тихо и мирно развелись. У пары есть сын Аарон и дочь Лея. Ради них родители сохранили хорошие отношения.
  • Во второй раз Жукова вышла замуж в 2019-м за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. Их свадьба была покрыта тайной. Они даже до последнего не сообщали гостям место торжества, чтобы не прознали СМИ.
  • В итоге поздравить молодоженов собрались около 500 человек — сплошь богачи и знаменитости.
  • В марте 2021-го Даша и Ставрос стали родителями малыша Филипа, названного в честь деда. Для отца ребенок стал первенцем.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос

Фото: www.instagram.com/dasha/

  • Даша Жукова с супругом тщательно оберегают личную жизнь от посторонних взглядов.
  • Дарья исповедует иудаизм.
  • В молодости Жукова увлекалась fashion-бизнесом и даже с подругой Кристиной Танг выпускала одежду под брендом Kova&T. Поклонниками марки были сестры Олсен, Кейт Мосс, Миша Бартон, Дрю Бэрримор и другие знаменитости. Но после Дарья охладела к этому делу и продала свою часть в компании.
  • В 2008 году Даша Жукова попала в топ-10 самых стильных персон, по версии американского издания журнала Vogue. А в 2018-м ее включили в список «500 самых влиятельных людей мира моды», по мнению издания The Business of Fashion.
  • Жукова много занимается благотворительностью.

Фото и видео: Instagram, Starface, East News, телеканал «360»

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