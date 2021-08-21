Равшана Куркова впервые показала тайного сына от нового возлюбленного

«Моё сердце растет вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый», — отметила актриса в подписи. Отец мальчика Сергей Амарян делится снимками не стал, но разместил на своей странице ссылку на пост Равшаны Курковой.

О романе Сергея Амаряна и Равшаны Курковой стало известно год назад после публикации в соцсетях их совместного фото. До этих отношений актриса успела дважды побывать в браке: с фотографом Семеном Курковым и актером Артемом ткаченко. Но оба союза распались. Отношения с Амаряном Куркова не комментирует, однако в прошлом году позволила себе публично намекнуть на предстоящее родительство.