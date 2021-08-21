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Равшана Куркова впервые показала тайного сына от нового возлюбленного

Актриса Равшана Куркова поделилась снимком первенца, появившегося на свет несколько месяцев назад. Также она рассекретила имя мальчика. Своего сына артистка и ее возлюбленный, совладелец боксерского клуба Сергей Амарян назвали Гаспаром. Сама Куркова не давала интервью по поводу появления ребенка, однако ходили слухи, что пара прибегла к услуге суррогатного материнства. До сих пор ни Куркова, ни Амарян не делились снимками малыша.
Равшана Куркова впервые показала тайного сына от нового возлюбленного

Российская актриса Равшана Куркова наконец подтвердила рождение первенца. Год назад ходили слухи о том, что она и ее возлюбленный, совладелец клуба бокса Сергей Амарян решили стать родителями и обратились к помощи суррогатной матери. Действительно ли пара прибегла к услуге сурмамы или нет, неизвестно, но мальчик появился на свет — Куркова впервые поделилась его снимками и рассекретила его имя. Первенца назвали Гаспаром.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Равшана Куркова с сыном Гаспаром

Фото: Instagram

Знаменательной записью актриса поделилась накануне своего дня рождения — 22 августа Равшане Курковой исполнится 41 год.

«Моё сердце растет вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый», — отметила актриса в подписи. Отец мальчика Сергей Амарян делится снимками не стал, но разместил на своей странице ссылку на пост Равшаны Курковой.

О романе Сергея Амаряна и Равшаны Курковой стало известно год назад после публикации в соцсетях их совместного фото. До этих отношений актриса успела дважды побывать в браке: с фотографом Семеном Курковым и актером Артемом ткаченко. Но оба союза распались. Отношения с Амаряном Куркова не комментирует, однако в прошлом году позволила себе публично намекнуть на предстоящее родительство.

Фото и видео: Instagram

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