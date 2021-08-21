Равшана Куркова впервые показала тайного сына от нового возлюбленного
Российская актриса Равшана Куркова наконец подтвердила рождение первенца. Год назад ходили слухи о том, что она и ее возлюбленный, совладелец клуба бокса Сергей Амарян решили стать родителями и обратились к помощи суррогатной матери. Действительно ли пара прибегла к услуге сурмамы или нет, неизвестно, но мальчик появился на свет — Куркова впервые поделилась его снимками и рассекретила его имя. Первенца назвали Гаспаром.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Знаменательной записью актриса поделилась накануне своего дня рождения — 22 августа Равшане Курковой исполнится 41 год.
«Моё сердце растет вместе с сыном. И, конечно, это лучший год в моей жизни — самый важный, главный, долгожданный, самый счастливый», — отметила актриса в подписи. Отец мальчика Сергей Амарян делится снимками не стал, но разместил на своей странице ссылку на пост Равшаны Курковой.
О романе Сергея Амаряна и Равшаны Курковой стало известно год назад после публикации в соцсетях их совместного фото. До этих отношений актриса успела дважды побывать в браке: с фотографом Семеном Курковым и актером Артемом ткаченко. Но оба союза распались. Отношения с Амаряном Куркова не комментирует, однако в прошлом году позволила себе публично намекнуть на предстоящее родительство.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram