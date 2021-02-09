Равшана Куркова пожаловалась на тяжелое детство: «Страдала от буллинга»

Популярная актриса Равшана Куркова посетила шоу «Вечерний Ургант». Звезда пожаловалась Ивану Урганту на тяжелое школьное детство. Как оказалось, не всегда она восхищала всех своей красотой. В школе ей приходилось скрывать худобу ног, надевая под брюками по трое пар колготок. Тогда Равшана называла себя «нескладехой». У нее были «большая голова и тоненькие ножки». Среди одноклассников она также не была популярна. В 12 лет она впервые снялась в кино и пригласила в кинотеатр весь класс. Дети посмотрели фильм, но на на следующий день решили с ней не разговаривать, объявив бойкот. Актриса призналась, что «Тогда я думала, что это была зависть, считала это буллингом и в конце концов перевелась из той школы».