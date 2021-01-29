40-летнюю Равшану Куркову в «детском» платье сравнили с принцессой Disney

Поклонники не жалели теплых слов для любимой актрисы. «Ну какая же вы шикарная! Любуюсь», «Как диснеевская принцесса», «Какая вы красавица! Неземная», «Более грациозной, утонченной женщины я не видела! В каждом движении такая гармония!», «Ваша фигура и мимика напоминают диснеевских принцесс», «В голубом, как Белоснежка», «Не девушка, а мечта», «Эталон всего!», «Дюймовочка», — пишут в комментариях. О других стильных образах Равшаны Курковой читайте на Passion.ru.