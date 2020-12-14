Равшана Куркова показала стройные ноги в блестящем мини: «До чего же хороша»

Стильный образ приглянулся читателям блога актрисы:

«Эти ноги!», «Равшаночка, вы красотка», «Богиня красоты и стиля», «Так и просятся слова: до чего ж чертовка хороша!))», «Какая женщина! Прекрасная нимфа, многолетний цветок, вечно юный эльф», «Дай бог, мне быть такой же красивой и стройной», «Плевать на колготки, когда есть такие туфельки».

Примерять разные необычные образы для Равшаны не в новинку. Совсем недавно она красовалась в своем блоге в образе юной и озорной девчонки с двумя длинными косами и в смешной шапке.