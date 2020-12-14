Равшана Куркова показала стройные ноги в блестящем мини: «До чего же хороша»
Фото: www.instagram.com/rav_shana/?hl=ru
В преддверии новогодних праздников звезды активно экспериментируют с модными образами. Конечно, не обходится без блестящих нарядов.
Новым образом поклонников порадовала Равшана Куркова, которая поделилась с поклонниками кадрами из новой фотосессии.
Образ получился весьма аристократичным, что очень характерно для Курковой. Она примерила белую рубашку и объемный длинный серый пиджак. О наступающем праздник напомнили ультракороткие блестящие шортики, которые во всей красе продемонстрировали стройные ножки актрисы.
«Вносят пессимизма нотки Утеплённые колготки», — шутит Равшана.
Стильный образ приглянулся читателям блога актрисы:
«Эти ноги!», «Равшаночка, вы красотка», «Богиня красоты и стиля», «Так и просятся слова: до чего ж чертовка хороша!))», «Какая женщина! Прекрасная нимфа, многолетний цветок, вечно юный эльф», «Дай бог, мне быть такой же красивой и стройной», «Плевать на колготки, когда есть такие туфельки».
Примерять разные необычные образы для Равшаны не в новинку. Совсем недавно она красовалась в своем блоге в образе юной и озорной девчонки с двумя длинными косами и в смешной шапке.
Фото и видео: Instagram Равшаны Курковой
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!