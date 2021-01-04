«Растягиваю удовольствие»: Волочкова показала фирменный шпагат на заснеженной улице

«Я люблю праздник каждый день! И всегда растягиваю удовольствие! Глазами любимого», — подписала изображение звезда, намекая, что ее фотографировал мужчина. Пост она сопроводила хештегами «зима», «радость», «любовь», «красота», «Новый год», «enjoy». Что думают о фирменном шпагате Волочковой поклонники остается в секрете, балерина давно лишила их возможности комментировать записи. Пост набрал 10,8 тысячи лайков.

Ранее Волочкова продемонстрировала шпагат на двух гиропланах. В социальных сетях сравнили эту фотографию со знаменитым кадром с Жаном-Клодом Ван Даммом. С той лишь разницей, что культурист позировал в шпагате на фоне хромакея, который впоследствии «превратился» в две фуры.

Кроме того, в 2020 году балерина показала свою знаменитую растяжку, сидя верхом на коне. Также Анастасия измеряла шпагатами баню, а в одном из ресторанов роскошная люстра пострадала из-за размаха длинных ног балерины.