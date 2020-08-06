Ван-Дамм, подвинься: Волочкова продемонстрировала шпагат на двух гиропланах

Кажется, скоро не останется ни одной поверхности, где Анастасия Волочкова не похвасталась своим знаменитым шпагатом. На этот раз балерине покорились два гироплана — гибриды самолета и вертолета. «Автожир —это гибрид самолета и вертолета, называемый гиропланом. Это безопасный вид транспорта, способный совершать посадку с выключенным двигателем.. На жёлтеньком я полетала. С профессиональным пилотом. Он помог мне отчасти снизить мою аэрофобию. Поскольку я очень боюсь летать на самолетах. А беленькие я померила мерой своего шпагата. Теперь даже не знаю, какой вид транспорта удобнее», — рассказала о необычном опыте блондинка.

В социальных сетях уже сравнили эту фотографию со знаменитым кадром с Жаном Клодом Ван-Даммом. С той лишь разницей, что культурист позировал в шпагате на фоне хромакея, который впоследствии «превратился» в две фуры.