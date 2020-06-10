Анастасия Волочкова продемонстрировала свою знаменитую растяжку, сидя верхом на коне
Фото: Instagram Анастасии Волочковой
44-летняя Анастасия Волочкова гордится своей растяжкой и всегда подчеркивает, что идеальный шпагат, занесенный в Книгу Рекордов России, ей дался непросто. Однако сейчас балерина готова демонстрировать свой рекорд где угодно. Анастасия измеряла шпагатами баню, а в одном из ресторанов роскошная люстра пострадала из-за размаха длинных ног балерины. Будучи любительницей конного спорта, Волочкова не преминула сесть на шпагат прямо на лошади: «Шпагаттини... На коне».
Отметим, что в блоге Анастасии Волочковой можно полюбоваться ее шпагатами в самых неожиданных местах — на гидроцикле, на русской печке, на яхте, на крыше. Многие пытаются повторить ставшую уже легендарную позу балерины, но, пока не нашлось человека, побившего ее рекорд. По информации из Книги Рекордов России, у Анастасии Волочковой наибольшая длина размаха ног в поперечном шпагате — 225 сантиметров.
Еще больше экзотических шпагатов Анастасии Волочковой вы найдете здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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