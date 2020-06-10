Анастасия Волочкова продемонстрировала свою знаменитую растяжку, сидя верхом на коне

Отметим, что в блоге Анастасии Волочковой можно полюбоваться ее шпагатами в самых неожиданных местах — на гидроцикле, на русской печке, на яхте, на крыше. Многие пытаются повторить ставшую уже легендарную позу балерины, но, пока не нашлось человека, побившего ее рекорд. По информации из Книги Рекордов России, у Анастасии Волочковой наибольшая длина размаха ног в поперечном шпагате — 225 сантиметров.