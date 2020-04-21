40-летняя Анна Семенович повесила на холодильник «растолстевшую» фотографию, чтобы перестать есть

Вот уже несколько недель Анна Семенович с энтузиазмом соблюдает режим самоизоляции. «Я изолировала себя в собственной квартире с двумя мужчинами. Не поймите неправильно. Один из них — мой любимый человек, а второй — младший брат. Решили, что так проводить время в "заточении" веселее. Поэтому у меня сейчас полная репетиция семейной жизни, причем в двойной дозе. И скажу честно, непростое это дело», — рассказывала она. С подписчицами своего блога артистка делится рецептами и прочими женскими секретиками, а также — переживаниями. Сейчас звезду беспокоит ее форма.

«Главное после самоизоляции не оказаться в такой форме)) Девочки, кто много ест сейчас, как боретесь с обжорством? Повесила фотку из этого клипа на холодильник, может поможет», — написала она.

Как считаете, поможет?