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Распускают слухи зря: пресс-секретарь Алена Делона опроверг новости о его смерти

Несколько недель назад Ален Делон заявил, что желает уйти из жизни с помощью эвтаназии. И теперь в Сети появились слухи, что легендарный актер умер. Информацию об этом распространили telegram-каналы? переполошив поклонников секс-символа XX века.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алену Делону 86 лет

Фото: Jmh/ Fdc13/ Visual Press Agency/ Global Look press

Пресс-секретарь 86-летнего Алена Делона опроверг слухи о смерти актера, сообщил «СтарХит». Он отметил, что с актером все в порядке, а сплетни распускают зря.

О том, кто стал инициатором запуска подобных новостей, пока неизвестно.

Напомним, что ранее Ален Делон открыто заявил о желании завершить жизнь с помощью эвтаназии. Многие из членов его семьи отказались быть ответственными за исполнение последней воли знаменитого актера.

Несколько лет назад Делон признался, что разочарован в жизни, в современности. Он отметил, что нынешнее поколение людей лишено духовности и заинтересовано лишь в деньгах и наживе. «Я знаю точно, что покину этот мир без сожаления», — сказал тогда легенда мирового кинематографа.

Упадническое настроение престарелого Алена Делона усилилось, когда осенью 2021 года ушел из жизни его лучший друг Жан-Поль Бельмондо. Тогда Делон заявил, что мечтал умереть с Бельмондо в один день.

К слову, западная пресса 19 мая 2022 года сообщила, что Ален Делон расстался с очередной спутницей.

Ален Делон снялся в 102 фильмах, самые известные из них «Самурай», «Затмение», «Двое в городе» и другие. Актер имел оглушительный успех у женщин, у него было множество романов (в том числе с Роми Шнайдер), но женат он был лишь единожды, на Натали Бартелеми.

У актера четверо детей от разных женщин, но одного из сыновей он не признал, хотя мальчика вырастили родители Делона.

Фото: East News, Global Look press

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