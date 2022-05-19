Распускают слухи зря: пресс-секретарь Алена Делона опроверг новости о его смерти
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Фото: Jmh/ Fdc13/ Visual Press Agency/ Global Look press
Пресс-секретарь 86-летнего Алена Делона опроверг слухи о смерти актера, сообщил «СтарХит». Он отметил, что с актером все в порядке, а сплетни распускают зря.
О том, кто стал инициатором запуска подобных новостей, пока неизвестно.
Напомним, что ранее Ален Делон открыто заявил о желании завершить жизнь с помощью эвтаназии. Многие из членов его семьи отказались быть ответственными за исполнение последней воли знаменитого актера.
Несколько лет назад Делон признался, что разочарован в жизни, в современности. Он отметил, что нынешнее поколение людей лишено духовности и заинтересовано лишь в деньгах и наживе. «Я знаю точно, что покину этот мир без сожаления», — сказал тогда легенда мирового кинематографа.
Упадническое настроение престарелого Алена Делона усилилось, когда осенью 2021 года ушел из жизни его лучший друг Жан-Поль Бельмондо. Тогда Делон заявил, что мечтал умереть с Бельмондо в один день.
К слову, западная пресса 19 мая 2022 года сообщила, что Ален Делон расстался с очередной спутницей.
Ален Делон снялся в 102 фильмах, самые известные из них «Самурай», «Затмение», «Двое в городе» и другие. Актер имел оглушительный успех у женщин, у него было множество романов (в том числе с Роми Шнайдер), но женат он был лишь единожды, на Натали Бартелеми.
У актера четверо детей от разных женщин, но одного из сыновей он не признал, хотя мальчика вырастили родители Делона.
Фото: East News, Global Look press