Распускают слухи зря: пресс-секретарь Алена Делона опроверг новости о его смерти

Пресс-секретарь 86-летнего Алена Делона опроверг слухи о смерти актера, сообщил «СтарХит». Он отметил, что с актером все в порядке, а сплетни распускают зря.

О том, кто стал инициатором запуска подобных новостей, пока неизвестно.

Напомним, что ранее Ален Делон открыто заявил о желании завершить жизнь с помощью эвтаназии. Многие из членов его семьи отказались быть ответственными за исполнение последней воли знаменитого актера.

Несколько лет назад Делон признался, что разочарован в жизни, в современности. Он отметил, что нынешнее поколение людей лишено духовности и заинтересовано лишь в деньгах и наживе. «Я знаю точно, что покину этот мир без сожаления», — сказал тогда легенда мирового кинематографа.

Упадническое настроение престарелого Алена Делона усилилось, когда осенью 2021 года ушел из жизни его лучший друг Жан-Поль Бельмондо. Тогда Делон заявил, что мечтал умереть с Бельмондо в один день.