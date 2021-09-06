Умер актер Жан-Поль Бельмондо: чем нам запомнился кумир миллионов

Позже, из-за необычной внешности юноши он выслушал немало оскорблений от учителей в консерватории, куда он смог попасть только в качестве слушателя, а не полноценного учащегося: его уверяли, что с таким лицом он сможет играть лишь дурачков или негодяев. Но они ошиблись. Не испортит карьеру Жану-Полю и трижды сломанный нос во время боксерский поединков. В 1951 году, в 18 лет, он стал чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе, входил в сборную Франции.

Настоящей звездой после пары небольших ролей, Жан-Поль проснулся в 26 лет, когда снялся в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». Образ юного бунтаря с неотразимой улыбкой, превратил актера в объект поклонения европейской молодежи, а главное — девушек и женщин. За всю свою карьеру Бельмондо исполнил около 100 ролей в кино и около 40 — в театре. А в первый раз помощью каскадера актер воспользовался лишь в возрасте 52 лет, до этого все трюки он выполнял сам.

Официально, Бельмондо был женат дважды, но романов имел невероятное множество: «Кратковременных интриг у меня было несколько сотен», — без тени стеснения говорил он. В результате любовных союзов, на свет появилось четверо детей. Последнего сына, Поля, ему родила манекенщица Натти Тардивель когда актеру было уже 70 лет.

В 2011 году актер получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году — был награжден премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф.