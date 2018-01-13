Ален Делон заявил, что устал от жизни и любви: «У меня десять кандидаток в жены, но я уже готов умереть»
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82-летний французский актер Ален Делон признался в новом откровенном интервью, что уже готов уйти из жизни.
На днях легенда французского кинематографа Ален Делон отпраздновал 60-летие своей карьеры, а накануне этой даты 82-летний актер встретился с журналистами популярного издания Paris Match. В интервью месье Делон откровенно признался, что готовится… «уйти из этой проклятой жизни без сожаления».
«В современном мире все ненастоящее, поскольку все зависит от денег. Я уже все видел, все пережил. Но главное состоит в том, что я ненавижу это время, меня от него тошнит. Все чувства оскорблены, в мире не осталось ни уважения, ни умения держать слово. Круглые сутки только и слышишь что о криминале», — поделился Ален.
Актер добавил, что ему все равно, будет ли кто-то оплакивать его уход или нет, поскольку единственное существо, к которому он на самом деле привязан, — его пес: «Я попрошу сделать ему смертельный укол сразу же после моих похорон. Не хочу, чтобы он умер от горя». Что до женщин, сейчас Ален не состоит в браке и не собирается, хотя вокруг мирового секс-символа постоянно находится множество красавиц. «Я не говорю, что у меня нет кандидатки, их десять, но пока нет никого, с кем бы я мог провести остаток жизни. Я мог бы жениться, если бы эта женщина была готова довести меня до конца», — отрезал Делон.
Фото: Global Look Press