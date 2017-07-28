Мария Порошина восхитилась Ириной Леоновой

Два года назад светские сплетники смаковали громкий скандал в семье Евгения Цыганова. Известный актер оставил беременную седьмым ребенком жену, актрису Ирину Леонову, ради новых отношений с красавицей Юлией Снигирь. Почти сразу после этого журнал GQ признал Евгения «человеком года», что тоже вызвало массу едких комментаиев. Позже в новой семье актера тоже родился малыш, а Ирина свыклась с ролью матери-одиночки.

Сегодня ее подруга, актриса Мария Порошина, рассказала, как многодетной маме удается управляться с детьми: четырьмя мальчиками и тремя девочками.

«Я восхищаюсь Ирой Леоновой. Недавно мы встречались у нашей общей подруги, и было очень интересно наблюдать, как Ира одного за другим вынимала из машины малышей. Дети шумят, галдят, бегают, все одновременно о чем-то спрашивают маму», — поделилась Порошина своими эмоциями с журналом «7Дней».

«Ира, как осьминожка, успевает каждому поправить одежду, причесать. И при этом спокойно, четко, как радар, выхватывает из всего этого шума действительно нужную информацию. А ведь Ира успешно работает: играет в Малом театре!» — восхищается Мария.