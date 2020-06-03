«Рабочая сторона»: Кристина Асмус похвасталась бесконечными ногами и выдающимися формами сзади

«Идеальная», «Пришла, увидела, забыла, что хотела», «Сторона хорошая и красиво подчеркнута элегантными брюками», «Очень красивая у Вас рабочая сторона», «Тут попробуй найди не рабочую», «Очень красиво.... Вам идет открытая спина.... Очень сексуально и нежно», «Красивая девушка, в офигенном нюдовом образе, люблю такой цвет, нежно», «Бежево-телесный цвет - явно твой», — обсуждают они образ и формы актрисы.

Некоторое время назад актриса объявила, чтопытается срочно поправиться для роли, а позже — исполнила задорный танец с сильно округлившимся животом. Лишних килограммов при этом замечено не было.

В свободное от работы время Кристина Асмус — любящая жена Гарика Харламова и мама его дочери Анастасии. Пара поженилась в 2013 году, а в январе 2014 года родилась наследница.