31-летняя Кристина Асмус срочно набирает вес
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Кристины Асмус
Не секрет, что телевизионные камеры «полнят», добавляя как минимум 7 «несуществующих» килограммов любому, кто оказывается в кадре. Именно поэтому стремление похудеть так часто встречается у знаменитостей — Полина Гагарина, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь тому живое доказательства. Склонная от природы к полноте Кристина Асмус тоже всегда отчаянно боролась за стройность, за что ее часто критиковали подписчики. Теперь, на радость им, актриса призналась: она села на новую диету — для набора веса.
«У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор. Калории, я жду вас! (устрашающий смех)», — предупредила поклонников супруга Гарика Харламова.
«Класс. Вот это повезло», «Ну наконец то! Бедная Кристина дождалась! Мечты сбываются», «Очень за Вас рада!) Быть постоянно в режиме ограничения крайне тяжело! Наслаждайтесь этим временем», «В любом виде рады вас видеть», «Оторвись по полной», «А "заказчик" антидиету тоже оплачивает?», «Круто! Желаю вам скорейшего ожирения», «Только не выкладывайте как Вы едите жирные вредные вкусняхи, а то худеющие к лету Вас слюной затопят», «А потом то худеть обратно, и это вторая сторона медали», «Надеюсь, гонорар того стоит, худеть очень сложно», «Тут главное вовремя остановиться», «Не проще Гарика попросить быть вашим дублером ?)», «Набрала 20кг для роли, а потом вспомнила, что никакая я не актриса», — обсуждают неожиданную новость поклонники.
А вы смогли бы набрать вес или избавиться от него ради роли?
Фото и видео: instagram
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