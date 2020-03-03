31-летняя Кристина Асмус срочно набирает вес

Не секрет, что телевизионные камеры «полнят», добавляя как минимум 7 «несуществующих» килограммов любому, кто оказывается в кадре. Именно поэтому стремление похудеть так часто встречается у знаменитостей — Полина Гагарина, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь тому живое доказательства. Склонная от природы к полноте Кристина Асмус тоже всегда отчаянно боролась за стройность, за что ее часто критиковали подписчики. Теперь, на радость им, актриса призналась: она села на новую диету — для набора веса.

«У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор. Калории, я жду вас! (устрашающий смех)», — предупредила поклонников супруга Гарика Харламова.