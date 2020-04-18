Пустой зрительный зал и мысленные объятия с наставником: определились дополнительные финалисты «Голос. Дети»
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Фото: кадр из эфира
В минувшую пятницу в прямой эфир Первого канала вышел уникальный выпуск популярного шоу «Голос. Дети», скорректированный мерами по защите от COVID-19. Все лица, задействованные в подготовке эфира, прошли тестирование на коронавирус, а в съемочном павильоне предприняли все меры безопасности — социальная дистанция, маски, перчатки, антисептики и… ни единого зрителя. Самым обидным для участников оказалось то, что в такой непростой конкурсный момент они не могут обнять своих наставников, — «обнимашки» могли быть только мысленными.
По правилам проекта в дополнительном эфире с сольными номерами выступают участники от каждой команды, прошедшие в раунд песен на вылет в предыдущем этапе. Имя юного таланта, который попадет в финал, определяют зрители посредством sms-голосования. После скандала в предыдущем сезоне шоу «Голос. Дети» была изменена система голосования — отныне принимаются только sms и не принимаются звонки, и можно отправить лишь по одному сообщению на трех этапах — по одному голосу за участника из каждой команды. Таким образом, всего во время дополнительного эфира можно отправить три sms.
Право начать борьбу за место в финале получила команда Валерия Меладзе. 6-летняя София Бутаменок зажигательно спела «Частушки Бабок-Ежек», Кирилл Александров исполнил песню Cake by the Ocean группы DNCE, а София Фоменко вновь обратилась к репертуару Zivert. По итогам зрительского голосования в финал прошел Кирилл — 59,7% голосов.
Далее на сцену вышли «птенцы Гагары». Таисия Скоморохова очаровала наставников хитом Звонкого «Голоса». «Космический» Артем Фокин доказал, что ничуть не уступает Витасу, исполнив «Оперу №2», а Варвара Глухова спела «Шагай» из репертуара своей наставницы, Полины Гагариной. 54,1% зрителей проголосовали за Артема.
Эстафету приняли подопечные Басты. Елизавета Сметанникова исполнила песню из мультфильма «Холодное сердце-2» «Вновь за горизонт», Анна Прокопенко нежно спела «Только с тобой» из репертуара группы А’Студио, а Иван Кургалин «закрывал» конкурсную программу хитом Димы Билана «На берегу неба». С результатом в 60,6% зрительских голосов в финал прошел Иван.
Уже в следующую пятницу, 24 апреля, состоится финал седьмого сезона шоу «Голос. Дети». А вы будете смотреть?
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос Дети
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