Пустой зрительный зал и мысленные объятия с наставником: определились дополнительные финалисты «Голос. Дети»

В минувшую пятницу в прямой эфир Первого канала вышел уникальный выпуск популярного шоу «Голос. Дети», скорректированный мерами по защите от COVID-19. Все лица, задействованные в подготовке эфира, прошли тестирование на коронавирус, а в съемочном павильоне предприняли все меры безопасности — социальная дистанция, маски, перчатки, антисептики и… ни единого зрителя. Самым обидным для участников оказалось то, что в такой непростой конкурсный момент они не могут обнять своих наставников, — «обнимашки» могли быть только мысленными.

По правилам проекта в дополнительном эфире с сольными номерами выступают участники от каждой команды, прошедшие в раунд песен на вылет в предыдущем этапе. Имя юного таланта, который попадет в финал, определяют зрители посредством sms-голосования. После скандала в предыдущем сезоне шоу «Голос. Дети» была изменена система голосования — отныне принимаются только sms и не принимаются звонки, и можно отправить лишь по одному сообщению на трех этапах — по одному голосу за участника из каждой команды. Таким образом, всего во время дополнительного эфира можно отправить три sms.

Право начать борьбу за место в финале получила команда Валерия Меладзе. 6-летняя София Бутаменок зажигательно спела «Частушки Бабок-Ежек», Кирилл Александров исполнил песню Cake by the Ocean группы DNCE, а София Фоменко вновь обратилась к репертуару Zivert. По итогам зрительского голосования в финал прошел Кирилл — 59,7% голосов.