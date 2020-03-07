Юный певец из Севастополя довел Полину Гагарину до слез в новом выпуске шоу «Голос.Дети»

«Удивительная музыкальная шкатулка», «Это не нуждается в комментариях», «Про голос говорить нечего, он от Бога, это что-то космическое, это дар», «Этому невозможно научиться», — сошлись во мнениях наставники. Артем сделал свой выбор в пользу Гагариной, на что певица ответила ему поклоном.

«Шикарно, у мальчика очень выраженная индивидуальность, главное — для него будут правильно подобранные песни и тогда он зажжет ещё больше», «Парень молодец! Умеет управлять своим голосом! Это восхитительно!!!», «13 лет? У него ещё на конкурсе может начаться ломка голоса. Хоть бы Артём перенёс её с минимальным ущербом. Ведь талант налицо!», «Есть все шансы быть в финале, с таким-то необычным и удивительным голосом», «Я один хочу услышать в его исполнении песни Витаса?))», «Круто! У Полины столько талантов, очень будет трудно выбирать», — комментируют пользователи Сети выступление Артема.

Также зрителям запомнился юный «Владимир Пресняков» — 11-летний Богдан Хайруллин из Челябинска, исполнивший «Белый снег».