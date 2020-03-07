Юный певец из Севастополя довел Полину Гагарину до слез в новом выпуске шоу «Голос.Дети»
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Фото: кадр из эфира
Слепые прослушивания седьмого сезона вокального телепроекта «Голос. Дети» в самом разгаре, наставники — Валерий Меладзе, Полина Гагарина и Баста — продолжают набирать свои команды. В минувшую пятницу, 6 марта, в эфир вышел очередной выпуск, самим ярким участником которого стал 13-летний Артем Фокин из Севастополя. Юный артист исполнил песню Taki Rari перуанской певицы Имы Сумак. Невероятно высокий тембр голоса молодого человека заставил наставников развернуться в самом начале номера, а Полина Гагарина даже не смогла сдержать эмоций и заплакала. По окончании выступления Баста, Полина и Валерий Шотаевич стоя приветствовали Артема.
«Удивительная музыкальная шкатулка», «Это не нуждается в комментариях», «Про голос говорить нечего, он от Бога, это что-то космическое, это дар», «Этому невозможно научиться», — сошлись во мнениях наставники. Артем сделал свой выбор в пользу Гагариной, на что певица ответила ему поклоном.
«Шикарно, у мальчика очень выраженная индивидуальность, главное — для него будут правильно подобранные песни и тогда он зажжет ещё больше», «Парень молодец! Умеет управлять своим голосом! Это восхитительно!!!», «13 лет? У него ещё на конкурсе может начаться ломка голоса. Хоть бы Артём перенёс её с минимальным ущербом. Ведь талант налицо!», «Есть все шансы быть в финале, с таким-то необычным и удивительным голосом», «Я один хочу услышать в его исполнении песни Витаса?))», «Круто! У Полины столько талантов, очень будет трудно выбирать», — комментируют пользователи Сети выступление Артема.
Также зрителям запомнился юный «Владимир Пресняков» — 11-летний Богдан Хайруллин из Челябинска, исполнивший «Белый снег».
Наставники не сразу нажали красные кнопки — лишь на последних секундах песни Богдан получил шанс участвовать в шоу дальше. По мнению жюри, мальчик смог перенять интонации Преснякова-младшего. Валерий Шотаевич признался, что с этой песней у него связаны приятные романтические воспоминания, в которые он окунулся во время выступления мальчика. Баста отметил, что очень хотел услышать «Зурбаган» в исполнении Богдана. Дальнейшее участие в шоу «Голос. Дети» Богдан Хайруллин продолжит в команде Валерия Меладзе.
Следите за новыми выпусками шоу «Голос. Дети» каждую пятницу на Первом канале после программы «Время».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: кадры из эфира
Видео: YouTube/The Voice Kids Russia/Голос. Дети
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