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Накрутку голосов в шоу «Голос.Дети» официально подтвердили эксперты

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Проверяющая компания Group-IB сделала вывод, что часть голосов за Микеллу Абрамову была «накручена».

Скандал, связанный с финалом 6-го сезона шоу «Голос.Дети», состоявшимся 26 апреля на Первом канале, имел под собой веские основания. Факт накрутки голосов в шоу «Голос.Дети» подтвердили эксперты.

В этот вторник, 11 июня, международная компания Group-IB завершила проверку итогов голосования и опубликовала ход и итоги расследования.

Серьезный отрыв первого места (56,5%) от второго (27,9%) и третьего (15,6%) объяснялся тем, что за Микеллу Абрамову дополнительно голосовали две группы номеров: 33 175 звонков с 9 484 идущих подряд телефонных номеров из Башкортостана и 8216 СМС с 253 номеров из Ленинградской области.

«С данных номеров поступило более 41 000 голосов за участника 07. <...> Также есть нехарактерное распределение в Курской (96%) и Ульяновской областях (95%). Также в Курской и Ульяновской областях были выделены пулы номеров телефонов, которые проголосовали максимальное количество раз, тогда как у других участников такого не было», — сообщает Group-IB.

Многие номера голосовали по нескольку раз: тогда как среднее количество голосов, отданных за рядовых участников шоу, составляло 1,5 на один номер, за дочь Алсу было отдано по 8 голосов с одного номера. С некоторых номеров было получено по 20 и более голосов.

«Высокий показатель количества голосов с одного номера позволил участнику 07 набрать суммарно больше голосов. При этом количество проголосовавших за него уникальных номеров по сравнению с участником 06, занявшим второе место, было в 2 раза меньше в финале и почти в 6 раз меньше в суперфинале», — сделали вывод эксперты.

Фото: Отчет компании Group-IB

«Изменения в результаты голосования со стороны инсайдера или третьих лиц не вносились», — добавили они.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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