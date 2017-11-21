Поклонники обсуждают новый цвет волос Нюши.

Сегодня звезды не перестают удивлять. Вслед за фотографиями лысой Полины Гагариной и постаревшей Наталии Орейро в Сети появилось новое фото Нюши — со светлыми волосами.

«Ничесееее», «Вообще вам не идет, вот вообще вообще. Темненькой лучше намного», «Темненькой моложе выглядела», «Брюнеткой лучше, перемены - это очень клево. Но лучше темный оттенок будет) не поддавайся голливудской моде», — раскритиковали образ подписчики.

«Это парик», «Да по-любому шутка) Даже видно на заднем плане девушка смеется) Мне кажется Нюша ни за что в блонд не перекрасится», — уверены они.