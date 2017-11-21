В Сети появилось промо обложки свежего номера журнала SNC Magazine

Уже несколько лет певица Полина Гагарина верна выбранному стилю — платиновый блонд и каре. Однако сегодня артистка удивила поклонников, опубликовав промо обложки декабрьского номера журнала SNC Magazine. Ради обложки глянцевого журнала Полина решилась на эксперимент и побрилась налысо. «Наконец-то! SNC декабрь и результат наших экспериментов с командой #sncmagazine Это было смело, быстро и очень красиво 😘 внутри блиц-интервью», — подписала снимок певица, отметив автора фотографии — своего мужа Дмитрия Исхакова.

Поклонники не на шутку испугались: «Вы знаете, подумалось как то не хорошо........будте с волосами..будте здоровы.. Больные люди так стригуться.. потому что больны... Не нужно вам это. Вам только хорошего желаю», «Ой совсем не идет как так можно😊», «Полине совсем не идет😱 Женственность пропала! Полина, вы очень красивая!», «Что же Вы натворили???». Однако, многие уверены, что такой образ к лицу молодой певице: «Молодец Полина, сильный эксперемент», «Очень стильно! Красивая!», «Красоту ничем не испортить! Смена имиджа-это всегда круто и очень необычно!!!🔥», «Очень смело 😉Полина, Вы потрясающая!!😘не каждый так сможет», «А мне кажется вам идет, необычно и при этом элегантно и женственно😇».

А вам нравится такой образ Полины Гагариной?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Фото: instagram