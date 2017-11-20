40-летняя Наталия Орейро опубликовала неудачное селфи.

Долгие годы мир восхищался фотографиями вечно молодой Наталии Орейро. Сейчас актрисе, прославившейся своей ролью в сериале «Дикий Ангел», 40 лет, но выглядит она едва ли на 30. Однако недавнее селфи сильно разочаровало поклонников артистки.

«Ну вот прям неудачное фото наташи(( Жуткий цвет лица, какой-то землистый... Морщины, как будто ей не 40, а 60 лет((( высушенная курага, прям((( Вот не зря говорят, что солнце портит кожу((((», «Похудела что ли», «Похудевшая очень, я бы сказала не красивая как была раньше, сколько ей уже лет 40—45?», — комментируют русскоязычные подписчики страницы фан-клуба актрисы в Instagram ее недавние фото.