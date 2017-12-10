Маленькая Надя Пескова полюбила зиму.

Известная фигуристка Татьяна Навка придерживается в воспитании дочерей строгих правил. Несмотря на почти безграничные возможности, девочки умеют наслаждаться малым. Так, у младшей дочери спортсменки и политика Нади Песковой вполне обычное детство. Малышка ходит в садик, занимается гимнастикой, лепит снеговиков и... катается на лопате. Видеоролик с необычным занятием девочки звездная мама разместила в своем Instagram: