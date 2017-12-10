Простые забавы непростого ребенка: дочь Дмитрия Пескова и Татьяны Навки катается на лопате и лепит снеговиков
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Маленькая Надя Пескова полюбила зиму.
Известная фигуристка Татьяна Навка придерживается в воспитании дочерей строгих правил. Несмотря на почти безграничные возможности, девочки умеют наслаждаться малым. Так, у младшей дочери спортсменки и политика Нади Песковой вполне обычное детство. Малышка ходит в садик, занимается гимнастикой, лепит снеговиков и... катается на лопате. Видеоролик с необычным занятием девочки звездная мама разместила в своем Instagram:
С таким же удовольствием озорная девочка участвует в лепке снеговиков:
«Каждому человеку нужен толчок, ну а для ребенка, самым лучшим толчком является пример его родителей», — считает Татьяна.
Впрочем, пример с мамы маленькая Надя берет вполне охотно (и очень смешно):
Фото: instagram