«Хочу, чтобы дочки нашли себя»: Татьяна Навка откровенно рассказала о дочерях
Татьяна Навка — мама двоих дочерей. Старшей, Александре, родившейся в браке Татьяны с Александром Жулиным, 17 лет, а младшей, Надежде, всего 3. Знаменитая мама говорит, что все ее желания в первую очередь связаны с наследницами: «Хочу, чтобы дочки нашли себя, были счастливыми, самодостаточными, многогранными женщинами, встретили вторых половинок, смогли самореализоваться».
По признанию спортсменки, идея поставить «Руслана и Людмилу» на льду появилась благодаря Наде — Татьяна показала дочери старый фильм, а после прочитала сказку: «Я вдруг поняла: вот то самое произведение, которое будет потрясающе выглядеть на льду. Оно невероятное – сказочное и в то же время далеко не детское». Несмотря на то, что Наде всего три года, девочка уже чувствует ответственность и понимает, что нужно чем-то заниматься: «Надюша пошла в садик, ей там очень нравится. На гимнастику ее возим. Понимает, что нормально к чему-то стремиться, чем-то заниматься, куда-то идти. Сидеть на диване и смотреть сутками телевизор – у нее даже желания такого не возникает!»
Говоря о старшей дочери, Татьяна признается, что Саша «выросла волшебной, доброй, уверенной в себе девочкой во многом благодаря тому, что у нее есть папа и мама, самодостаточные, с уважением относящиеся друг к другу, которые мудры настолько, чтобы сохранить прекрасное общение ради ребенка». При этом у девочки замечательные отношения с нынешним супругом Татьяны Навки — пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. «Они постоянно беседуют. Дочь старается прислушиваться, но их же сейчас невозможно заставить – все себе на уме. Хотя есть вопросы, которые Саша обсуждает именно с супругом», — цитирует спортсменку журнал StarHit.
Нежный танец с папой💕💕💕 Magical moment!!!! @sashazhulina #татлербал
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)
Татьяна уверена, что дети берут пример с родителей, поэтому в семье спортсменки есть определенные стандарты: «Все заняты делом, работают, учатся. Раз в неделю старшей разрешается ходить в кино с друзьями, развлекаться... Про остальное – пить, курить, ругаться матом и так далее – даже не разговариваем. Наша семья таких проблем не имеет».
Напомним, в преддверии Нового года состоится премьера мюзикла на льду «Руслан и Людмила», в котором Татьяна Навка примет участие не только как исполнительница роли Людмилы, но и в качестве продюсера.
Фото: instagram