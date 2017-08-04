Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и продюсер ледового шоу «Руслан и Людмила» дала откровенное интервью.

Татьяна Навка — мама двоих дочерей. Старшей, Александре, родившейся в браке Татьяны с Александром Жулиным, 17 лет, а младшей, Надежде, всего 3. Знаменитая мама говорит, что все ее желания в первую очередь связаны с наследницами: «Хочу, чтобы дочки нашли себя, были счастливыми, самодостаточными, многогранными женщинами, встретили вторых половинок, смогли самореализоваться».

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Авг 4 2017 в 6:22 PDT

По признанию спортсменки, идея поставить «Руслана и Людмилу» на льду появилась благодаря Наде — Татьяна показала дочери старый фильм, а после прочитала сказку: «Я вдруг поняла: вот то самое произведение, которое будет потрясающе выглядеть на льду. Оно невероятное – сказочное и в то же время далеко не детское». Несмотря на то, что Наде всего три года, девочка уже чувствует ответственность и понимает, что нужно чем-то заниматься: «Надюша пошла в садик, ей там очень нравится. На гимнастику ее возим. Понимает, что нормально к чему-то стремиться, чем-то заниматься, куда-то идти. Сидеть на диване и смотреть сутками телевизор – у нее даже желания такого не возникает!»

Говоря о старшей дочери, Татьяна признается, что Саша «выросла волшебной, доброй, уверенной в себе девочкой во многом благодаря тому, что у нее есть папа и мама, самодостаточные, с уважением относящиеся друг к другу, которые мудры настолько, чтобы сохранить прекрасное общение ради ребенка». При этом у девочки замечательные отношения с нынешним супругом Татьяны Навки — пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. «Они постоянно беседуют. Дочь старается прислушиваться, но их же сейчас невозможно заставить – все себе на уме. Хотя есть вопросы, которые Саша обсуждает именно с супругом», — цитирует спортсменку журнал StarHit.

Нежный танец с папой💕💕💕 Magical moment!!!! @sashazhulina #татлербал Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Окт 23 2017 в 12:37 PDT