27-летняя Нюша похвасталась идеальной фигурой

В последнее время популярная певица Нюша радует своих поклонников не столько новыми песнями и клипами, сколько «вкусными» фотографиями в блоге. Перед свадьбой, которую она сыграла у океана, девушка активно работала над своей фигурой и выбирала самые красивые и необычные купальники, чтобы быть на пляже по меньшей мере королевой. Сегодня она превзошла себя.

«Если бы я была спасательницей Малибу, точно носила бы этот купальник», — написала артистка.