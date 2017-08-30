Просто конфетка! Нюша дразнит аппетитными формами спасательницы Малибу
В последнее время популярная певица Нюша радует своих поклонников не столько новыми песнями и клипами, сколько «вкусными» фотографиями в блоге. Перед свадьбой, которую она сыграла у океана, девушка активно работала над своей фигурой и выбирала самые красивые и необычные купальники, чтобы быть на пляже по меньшей мере королевой. Сегодня она превзошла себя.
«Если бы я была спасательницей Малибу, точно носила бы этот купальник», — написала артистка.
«Классный вкусный купальник», «Конфетка», «Тогда б спасала розовых единорогов», — шутят подписчики.
Мода на необычные купальники набирает обороты, но не все они нравятся публике. Так, примерно месяц назад пожписчики жестко раскритиковали Викторию Боню за фото в купальнике с изображением Владимира Путина, которое она опубликовала в блоге.
Фото: instagram.com